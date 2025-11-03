Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:36

ВС России сорвали попытки деблокировать окруженную группировку ВСУ

ВС России сорвали четыре попытки деблокирования группировки ВСУ у Гришино

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России пресекли четыре попытки деблокирования окруженной группировки Вооруженных сил Украины у населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, среди участвовавших в атаках были иностранные наемники.

Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого Интернационального легиона теробороны Украины, а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР. Противник потерял более 50 [живой силы], — говорится в сообщении.

Ранее российские войска укрепили позиции у Купянска-Узлового и создали оперативное окружение города с прилегающими территориями вдоль реки Оскол. Штурмовые группы вошли в Купянск-Узловой, отражая контратаки ВСУ. Сейчас идет продвижение к Амбарному.

До этого российские военнослужащие взяли в плен двух солдат ВСУ при штурме опорного пункта на Константиновском направлении. Третий боец, отказавшийся сдаться, был ликвидирован. Один из пленных рассказал, как был мобилизован принудительно: командование обещало не отправлять его на передовую.

