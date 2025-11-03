«У нас дети»: бойцы ВС РФ взяли в плен двух солдат ВСУ под Донецком

Военнослужащие Вооруженных сил России во время операции в одном из опорных пунктов на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным Горец. По его словам, украинцы кричали, что у них есть дети.

Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство. — NEWS.ru). Оба начали сдаваться, кричали: «У нас дети, мы сдаемся», — рассказал собеседник агентства.

Третий боец ВСУ, который находился в опорном пункте, отказался сдаваться и был ликвидирован, отметил Горец. Один из военнопленных рассказал, что его мобилизовали прямо у магазина и направили к опорнику против воли. Мужчина подчеркнул, что украинское командование обещало не отправлять его на передовую, но в итоге все оказалось по-другому.

Ранее попавшие в плен военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер сообщили, что украинское командование бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Также они признали бедственное положение сослуживцев, оказавшихся под Купянском.