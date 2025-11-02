Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 08:19

«Одна банка тушенки на троих»: ВСУ оказались в западне под Харьковом

Пленные Шаповаленко и Виндер заявили о бедственном положении ВСУ в Купянске

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Минобороны России опубликовало видео с пленными солдатами ВСУ, которые сдались российским военным в Купянске Харьковской области, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, украинские бойцы продолжают сдаваться в плен группировке войск «Запад», которая выполняет боевые задачи под Харьковом.

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер рассказали, как украинское командование бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Также они признали бедственное положение бойцов ВСУ, оказавшихся под Купянском.

По словам Шаповаленко, через четыре дня после того, как его с сослуживцами завели в этот район, они поняли, что попали в окружение. Мужчина отметил, что воды и продуктов было очень мало, а подвоза уже не было.

Мы одну банку тушенки на троих в день ели, — признался пленный.

Виндер в свою очередь объяснил, что решил сдаться, поскольку «выхода все равно не было», а так у него появился шанс на жизнь. Он уточнил, что в самом городе уже много российских солдат, а переправа через реку находится под полным контролем дронов и артиллерии РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали подразделение украинского спецназа, переброшенное под Красноармейск (украинское название — Покровск). Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, группа была уничтожена практически сразу после высадки.

