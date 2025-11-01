Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском

Кимаковский: украинский спецназ был ликвидирован сразу после десантирования

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали подразделение украинского спецназа, переброшенное под Красноармейск (украинское название — Покровск), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что группа была уничтожена вскоре после высадки.

Под Красноармейском практически сразу после десантирования была уничтожена часть группы украинского спецназа, который, в свою очередь, был переброшен для так называемых спецзадач. А именно для деблокирования части сил противника в некоторых районах города, — сказал советник.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Были ликвидированы все 11 человек. Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых видно, как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что высадка спецназа Главного управления разведки Украины под Покровском является самоубийственной акцией. Однако, по его словам, не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план.

