01 ноября 2025 в 15:49

«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском

Генерал Попов назвал самоубийственной акцией высадку ВСУ под Покровском

Высадка спецназа Главного управления разведки Украины под Покровском является самоубийственной акцией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Однако, по его словам, не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план.

[Высадка спецзназа ВСУ под Покровском] — это самоубийственная акция. Дело в том, что любая попытка деблокировать сейчас окруженные группировки в Покровске, Купянске — это все показательные старания ВСУ, чтобы отчитаться перед Западом. Дана команда любыми средствами и силами попробовать выполнить деблокаду этих группировок, где-то нанести удары. Это попытка лишний раз испробовать свои силы и средства и показать себя, — высказался Попов.

Как отметил генерал, если украинская армия предприняла попытку высадки около Покровска, то не исключено, что аналогичный маневр будет совершен в ближайшее время в другом месте. По его мнению, для ВСУ это своего рода крик отчаяния, а иногда и паника, проявляющаяся в судорожных действиях.

Ранее украинские аналитики OSINT подтвердили уничтожение спецназа ГУР Минобороны Украины в Покровске. Специалисты определили места высадки военных разведчиков с вертолета UH-60A Black Hawk.

