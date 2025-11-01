«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском

Высадка спецназа Главного управления разведки Украины под Покровском является самоубийственной акцией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Однако, по его словам, не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план.

[Высадка спецзназа ВСУ под Покровском] — это самоубийственная акция. Дело в том, что любая попытка деблокировать сейчас окруженные группировки в Покровске, Купянске — это все показательные старания ВСУ, чтобы отчитаться перед Западом. Дана команда любыми средствами и силами попробовать выполнить деблокаду этих группировок, где-то нанести удары. Это попытка лишний раз испробовать свои силы и средства и показать себя, — высказался Попов.

Как отметил генерал, если украинская армия предприняла попытку высадки около Покровска, то не исключено, что аналогичный маневр будет совершен в ближайшее время в другом месте. По его мнению, для ВСУ это своего рода крик отчаяния, а иногда и паника, проявляющаяся в судорожных действиях.

Ранее украинские аналитики OSINT подтвердили уничтожение спецназа ГУР Минобороны Украины в Покровске. Специалисты определили места высадки военных разведчиков с вертолета UH-60A Black Hawk.