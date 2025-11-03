Войска России закрепляются на важном участке СВО ВС России успешно укрепляют позиции в Купянск-Узловом

Российские войска закрепляют свои позиции в районе Купянска-Узлового на Купянском направлении, сообщает издание «Военное дело». Также подразделения ВС РФ осуществляют оперативное окружение Купянска и прилегающих территорий вдоль реки Оскол. Минобороны России эти данные не комментировало.

Вместе с этим сообщается, что штурмовые отряды российской армии вошли в Купянск-Узловой, одновременно отражая контратаки ВСУ в районах Куриловки и Нечволодовки. Продолжается наступление в направлении Амбарного, где российские части укрепляют достигнутые рубежи.

Ранее российские военные предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины в окруженный Купянск. Украинские подразделения использовали для атаки бронетранспортеры НАТО с характерной броней типа «еж».

Данная операция проводилась по приказу президента Украины Владимира Зеленского с целью деблокирования окруженных формирований и выхода к реке Оскол. Несмотря на усиленную защиту бронетехники, российские военнослужащие успешно отразили наступление. Минобороны России эти данные не комментировало.