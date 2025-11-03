Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 11:12

Войска России закрепляются на важном участке СВО

ВС России успешно укрепляют позиции в Купянск-Узловом

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска закрепляют свои позиции в районе Купянска-Узлового на Купянском направлении, сообщает издание «Военное дело». Также подразделения ВС РФ осуществляют оперативное окружение Купянска и прилегающих территорий вдоль реки Оскол. Минобороны России эти данные не комментировало.

Вместе с этим сообщается, что штурмовые отряды российской армии вошли в Купянск-Узловой, одновременно отражая контратаки ВСУ в районах Куриловки и Нечволодовки. Продолжается наступление в направлении Амбарного, где российские части укрепляют достигнутые рубежи.

Ранее российские военные предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины в окруженный Купянск. Украинские подразделения использовали для атаки бронетранспортеры НАТО с характерной броней типа «еж».

Данная операция проводилась по приказу президента Украины Владимира Зеленского с целью деблокирования окруженных формирований и выхода к реке Оскол. Несмотря на усиленную защиту бронетехники, российские военнослужащие успешно отразили наступление. Минобороны России эти данные не комментировало.

СВО
ВС РФ
ВСУ
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вологде появился памятник Ивану Грозному
«Шло не очень»: Боярский поделился неудачами в начале актерского пути
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымском мосту
ВС России «вонзили» гиперзвуковые ракеты в авиабазы ВСУ
Парижские катакомбы закрыли на ремонт
«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере
С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде
Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще
Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине
В СВОП отреагировали на готовность Сербии продавать ЕС оружие для Украины
Королевская семья Британии: последние новости, плохие воспоминания Миддлтон
В Госдуме допустили введение нового запрета
Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы
Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК
Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США
«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине
На МКАД водитель легковушки потерял управление и влетел в бетонный блок
«Не будь лапшой»: дочь Заворотнюк с юмором поздравила своего сына
Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.