03 ноября 2025 в 10:52

«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен

Пленный солдат ВСУ Крутько заявил об отсутствии еды и боеприпасов

ВС Украины

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Крутько заявил, что сдался в плен из-за безвыходного положения его и сослуживцев. В опубликованном Министерством обороны России видеоролике он признался, что окруженные в Купянске украинские бойцы испытывают острую нехватку еды и боеприпасов. При этом российская армия контролирует все переправы в городе.

Крутько добавил, что не может назвать себя солдатом, поскольку не умеет даже стрелять. Его схватили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и отправили на удержание одного из домов.

Я не военный же, и навыка у меня нет, как удерживать, если я даже стрелять не умею, — сказал пленный.

Ранее сообщалось, что сразу несколько групп украинских военнослужащих остались без снабжения в лесопосадках у Димитрова (Мирнограда). Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, командование противника полностью пренебрегает просьбами бойцов о помощи.

