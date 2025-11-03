Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 10:37

«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР

Кимаковский: украинские войска у Димитрова остались без еды и боеприпасов

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Несколько групп украинских военнослужащих остались без снабжения в лесопосадках у Димитрова (Мирнограда), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. По его утверждению, командование ВСУ полностью пренебрегает просьбами бойцов о помощи.

В лесополосах несколько групп вооруженных формирований Украины остались без еды, воды и боекомплекта. Снабжения нет абсолютно, — говорится в заявлении.

Ранее экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 российской группировки войск «Восток» успешно завершил задание в своей зоне ответственности. Пилоты осуществили авиационный удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские военные нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам украинских войск в Киевской и Житомирской областях. Целью атак стали авиабазы противника. Данные о характере разрушений и числе потерь отсутствуют. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также стрелок Южного военного округа с позывным Горец заявил, что российские военнослужащие в ходе операции на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ. По его словам, украинские бойцы кричали, что у них имеются дети.

