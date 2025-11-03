Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 10:16

Российские «Кинжалы» нанесли новые удары по ВСУ

ВС России ударили «Кинжалами» по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли удары ракетами «Кинжал» по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Житомирской областях, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным источника, целью стали украинские авиабазы.

Ранее на Сумском направлении российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, противник понес значительные потери. Специалист также отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех в районе Алексеевки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в окруженный Купянск с использованием бронетранспортеров НАТО. Несмотря на усиленную защиту техники, подразделения 68-й дивизии уничтожили несколько единиц бронетехники противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Кроме того, МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), где противник пытался выйти из оперативного окружения в северном и северо-западном направлениях. Все попытки прорыва были успешно пресечены.

ВС РФ
ВСУ
Кинжал
инфраструктуры
