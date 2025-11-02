В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34

Самолет Су-34 российской группировки войск «Восток» нанес удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика успешно выполнил боевую задачу в своей зоне ответственности.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», — говорится в публикации.

Ранее МО сообщило, что штурмовые подразделения Восточной группировки войск провели успешную операцию по уничтожению вражеских укреплений в ходе освобождения населенного пункта Красногорское в Запорожской области. Согласно заявлению ведомства, в результате точных действий российских военнослужащих был взорван один из блиндажей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, военкор Александр Коц сообщил, что российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе. По его информации, Вооруженные силы РФ постепенно устанавливают контроль над так называемой ленточкой. В Министерстве обороны данную информацию не комментировали.