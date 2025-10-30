Военкор объяснил, как ВС РФ расширили плацдарм для прорыва к одному городу

Военкор объяснил, как ВС РФ расширили плацдарм для прорыва к одному городу Военкор Коц заявил, что ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Гуляйполе

Российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ постепенно берут «ленточку» под контроль. В Минобороны эти данные не комментировали.

Группировка «Восток» продолжает брать под контроль «ленточку» между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю, — уточнил военкор.

Такой комментарий он дал на фоне освобождения Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожье. Коц добавил, что последнее село расположено в Гуляйпольском районе. В Красногорском проживает около 25 человек. Село находится на границе с Днепропетровской области в километре к северо-западу от уже освобожденного Привольного.

Ранее стало известно, что ВС России освободили два села в зоне СВО. В Минобороны РФ уточнили, что задачу выполнили бойцы Восточной и Западной группировок войск.

Также ВС России освободили поселок Вишневое в Днепропетровской области. В Минобороны сообщили, что работу выполнили подразделения Восточной группировки войск.