Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:30

Военкор объяснил, как ВС РФ расширили плацдарм для прорыва к одному городу

Военкор Коц заявил, что ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Гуляйполе

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ постепенно берут «ленточку» под контроль. В Минобороны эти данные не комментировали.

Группировка «Восток» продолжает брать под контроль «ленточку» между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю, — уточнил военкор.

Такой комментарий он дал на фоне освобождения Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожье. Коц добавил, что последнее село расположено в Гуляйпольском районе. В Красногорском проживает около 25 человек. Село находится на границе с Днепропетровской области в километре к северо-западу от уже освобожденного Привольного.

Ранее стало известно, что ВС России освободили два села в зоне СВО. В Минобороны РФ уточнили, что задачу выполнили бойцы Восточной и Западной группировок войск.

Также ВС России освободили поселок Вишневое в Днепропетровской области. В Минобороны сообщили, что работу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

Александр Коц
ВС РФ
СВО
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона»
Володин призвал сделать рубль «как при царе»
Экономист объяснила, что такое цифровой рубль
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.