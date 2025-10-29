Назван новый поселок, который освободили ВС России Минобороны сообщило об освобождении поселка Вишневое в Днепропетровской области

Российская армия освободила поселок городского типа Вишневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, работу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли населенный пункт под контроль.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области, — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Ранее ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что российские бойцы взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольной в Запорожье. Задачу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

Также начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что в Волчанске продолжаются бои, а под контроль ВС РФ перешло 70% территорий. Боевую задачу выполнили военнослужащие Северной группировки войск и успешно продвинулись в южной части города.