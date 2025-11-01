Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 06:12

Бойцы ВС РФ перед освобождением Красногорского провели тайную операцию

Штурмовики «Востока» взорвали блиндаж ВСУ перед освобождением Красногорского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовые подразделения Восточной группировки войск в ходе освобождения населенного пункта Красногорское в Запорожской области провели успешную операцию по уничтожению вражеских укреплений. Согласно сообщению Министерства обороны России, в результате точных действий был взорван один из блиндажей украинских вооруженных сил.

Операция проводилась после выявления разведкой системы долговременных огневых точек, прикрытых пулеметными расчетами. При освобождении прилегающих лесных массивов российские военнослужащие применяли тактику штурмовых пар с использованием гранат для зачистки укреплений.

В ходе боевых действий операторы разведывательных БПЛА выявили систему долговременных огневых точек, прикрытых пулеметами. Штурмовая группа под прикрытием минометов незаметно для противника пробралась к позиции и уничтожила один из блиндажей взрывным устройством, — указано в сообщении.

Министерство обороны 30 октября подтвердило установление контроля над Красногорским силами 60-й отдельной мотострелковой бригады. По оценкам участников специальной военной операции, освобождение этого населенного пункта создает условия для взятия в клещи группировки ВСУ в районах Орехова и Гуляйполя. В ходе штурмовых действий противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за неделю освободили семь населенных пунктов. В список вошел поселок Садовое в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что в этой операции принимали участие подразделения группировки войск «Запад».

штурмовики
восток
ВСУ
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроили охоту на ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 1 ноября
Лингвисты рассказали о самом длинном слове в русском языке
В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Хирург раскрыл, как избавиться от головной боли без лекарств
«Разрешил переставить»: отец сядет в тюрьму из-за совершенного сыном ДТП
Раскрываем тайны: к чему снится вырвать зуб и что это значит
Бойцы ВС РФ перед освобождением Красногорского провели тайную операцию
Психолог рассказала, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки
Россиянам рассказали, когда обязательно нужно поменять водительские права
«Недоразумение»: в ФРГ хотят остановить Трампа перед ядерными испытаниями
Ситуация в Покровске утром 1 ноября: чудовищные потери, ложь Зеленского
На Западе раскрыли новые проблемы Зеленского
Россиянам рассказали, как снизить ипотечную ставку в 2026 году
Финансист объяснил, зачем и сколько наличных денег нужно носить с собой
Названы православные праздники, посвященные борьбе со злом
Российские БПЛА уничтожили под Харьковом группу офицеров ВСУ
Третий ребенок, скандалы, мнение об СВО: как живет Нурлан Сабуров
Защита известной телеведущей обжаловала приговор суда
Стало известно, сколько опасных предметов нарушители не пронесли в суды РФ
Мадуро объяснил, почему США остаются «красным флагом» для Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.