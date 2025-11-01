Штурмовые подразделения Восточной группировки войск в ходе освобождения населенного пункта Красногорское в Запорожской области провели успешную операцию по уничтожению вражеских укреплений. Согласно сообщению Министерства обороны России, в результате точных действий был взорван один из блиндажей украинских вооруженных сил.

Операция проводилась после выявления разведкой системы долговременных огневых точек, прикрытых пулеметными расчетами. При освобождении прилегающих лесных массивов российские военнослужащие применяли тактику штурмовых пар с использованием гранат для зачистки укреплений.

В ходе боевых действий операторы разведывательных БПЛА выявили систему долговременных огневых точек, прикрытых пулеметами. Штурмовая группа под прикрытием минометов незаметно для противника пробралась к позиции и уничтожила один из блиндажей взрывным устройством, — указано в сообщении.

Министерство обороны 30 октября подтвердило установление контроля над Красногорским силами 60-й отдельной мотострелковой бригады. По оценкам участников специальной военной операции, освобождение этого населенного пункта создает условия для взятия в клещи группировки ВСУ в районах Орехова и Гуляйполя. В ходе штурмовых действий противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за неделю освободили семь населенных пунктов. В список вошел поселок Садовое в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что в этой операции принимали участие подразделения группировки войск «Запад».