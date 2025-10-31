Названо количество освобожденных за неделю населенных пунктов Армия России за неделю освободила семь населенных пунктов

Вооруженным силам России удалось за неделю освободить семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. В список вошел поселок Садовое в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что в этой операции принимали участие подразделения группировки войск «Запад».

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за неделю проведения СВО сбили 1701 беспилотник самолетного типа ВСУ. Ведомство также сообщило о поражении 17 управляемых авиабомб и двух ракет большой дальности «Нептун». Кроме того, были уничтожены 10 реактивных снарядов системы HIMARS производства США.

До этого представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении журналистами позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске. Он добавил, что доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».