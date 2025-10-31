В Минобороны указали на признание МИД Украины катастрофы ВСУ в котлах

Предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске (Покровск), Димитрове и Купянске, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».

Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ, — сказано в сообщении.

Также этот запрет нужен правительству Украины для сокрытия реального положения на фронте, объяснил представитель оборонного ведомства. Киев намерен сохранить якобы благоприятные условия для западного финансирования боевых действий против ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению российского лидера, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск. МО РФ заявило о готовности приостановить боевые действия.