В Минобороны заявили о ликвидации свыше 1700 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за неделю проведения СВО на Украине сбили 1701 беспилотник самолетного типа ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также было ликвидировано 17 управляемых авиабомб и две ракеты большой дальности «Нептун».

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Накануне, 30 октября, сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Ранее Минобороны представило кадры поражения расчетами БПЛА «Герань» огневой позиции реактивной системы залпового огня ВСУ. В ведомстве уточнили, что российская армия атаковала в Сумской области. На представленных кадрах можно заметить мощные взрывы.