Путин поставил задачи по снабжению ВС РФ всем необходимым на зиму

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в штаб российских войск поставил задачу по снабжению армии в зимний период для ведения боевых действий, сообщили в пресс-службе Кремля. Он так же выразил благодарность личному составу ВС РФ и военному руководству.

Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период, — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза в Брюсселе заявил, что грядущий зимний период станет для Украины наиболее сложным испытанием. Он подчеркнул, что мероприятие проходит в решающий момент, когда вопрос предстоящих серьезных трудностей для Киева как никогда актуален

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.

Кроме того, издание Politico отмечало, что предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с момента начала конфликта. Журналисты ссылались на три ключевых фактора: финансовый кризис, ситуация на фронте и уязвимость энергосистемы. По данным издания, бюджетные средства Украины могут закончиться уже к февралю следующего года.