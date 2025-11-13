Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года Politico: Украина готовится к самой тяжелой зиме с 2022 года

Предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с момента начала конфликта, сообщает издание Politico. Журналисты ссылаются на три ключевых фактора: финансовый кризис, ситуация на фронте и уязвимость энергосистемы.

Все идет к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины — как минимум с первых месяцев СВО, — сказано в статье.

По данным журналистов, бюджетные средства Украины могут закончится уже к февралю 2026 года. Издание также указывает на стратегические просчеты украинского командования в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). ВС РФ переломят ход боевых действий, в случае освобождения населенного пункта.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил уверенность в том, что коррупционный скандал на Украине может привести к отставке правительства. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский лично окажется вовлечен в этот конфликт, так как деньги были украдены ближайшими соратниками.