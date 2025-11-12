Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:32

Названы возможные последствия коррупционного скандала на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров допустил скорую отставку правительства Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине может привести к отставке правительства, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский лично окажется вовлечен в этот конфликт, так как деньги были украдены ближайшими соратниками.

Это мегакоррупционный скандал, который будет иметь серьезные последствия как внутри Украины, так и за ее пределами, я имею в виду в Европе. Я думаю, что это спровоцирует глубочайший политический кризис. Я не исключаю, что будет полное переформатирование коалиции внутри украинского парламента, будет отставка правительства и формирование нового состава — так называемого правительства национального единства — из представителей разных политических партий, — поделился Килинкаров.

Он подчеркнул, что текущая ситуация вызвана полным блэкаутом на Украине, так как все процессы основаны на коррупционных схемах в энергетической сфере. По его словам, речь идет о финансовых средствах, которые ЕС выделял для создания трехуровневой системы защиты стратегически важных энергетических объектов, однако эти деньги были присвоены друзьями Зеленского.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о предъявлении обвинений семи участникам коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. Среди них оказался бизнесмен Тимур Миндич. По информации ведомства, пятеро подозреваемых уже находятся под арестом.

Украина
Владимир Зеленский
коррупция
НАБУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
