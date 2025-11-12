Названы возможные последствия коррупционного скандала на Украине

Коррупционный скандал на Украине может привести к отставке правительства, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский лично окажется вовлечен в этот конфликт, так как деньги были украдены ближайшими соратниками.

Это мегакоррупционный скандал, который будет иметь серьезные последствия как внутри Украины, так и за ее пределами, я имею в виду в Европе. Я думаю, что это спровоцирует глубочайший политический кризис. Я не исключаю, что будет полное переформатирование коалиции внутри украинского парламента, будет отставка правительства и формирование нового состава — так называемого правительства национального единства — из представителей разных политических партий, — поделился Килинкаров.

Он подчеркнул, что текущая ситуация вызвана полным блэкаутом на Украине, так как все процессы основаны на коррупционных схемах в энергетической сфере. По его словам, речь идет о финансовых средствах, которые ЕС выделял для создания трехуровневой системы защиты стратегически важных энергетических объектов, однако эти деньги были присвоены друзьями Зеленского.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о предъявлении обвинений семи участникам коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. Среди них оказался бизнесмен Тимур Миндич. По информации ведомства, пятеро подозреваемых уже находятся под арестом.