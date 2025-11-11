Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:19

Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины

НАБУ: по делу о коррупции в энергетике Украины задержали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках расследования коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины были предъявлены обвинения семи фигурантам, включая бизнесмена Тимура Миндича, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, пятеро подозреваемых уже задержаны.

Детективами задержано пять человек, всего о подозрении сообщено семи лицам, среди которых: бизнесмен — руководитель преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК „Энергоатом“», четыре лица — «работники» бэк-офиса по легализации средств, — говорится в сообщении.

В НАБУ также раскрыли механизм преступной деятельности. Организация систематически получала незаконное вознаграждение в размере 10–15% от стоимости контрактов, заключаемых с контрагентами государственного предприятия «Энергоатом».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник президента Владимира Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

