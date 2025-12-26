Экс-офицер СБУ рассказал о финансировании и подготовке НАБУ Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил о подготовке детективов НАБУ в ФБР

Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) готовили в ФБР, сообщил в комментарии ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его словам, уровень технического оснащения НАБУ превосходил возможности СБУ.

Детективов НАБУ готовили в Федеральном бюро расследований США. И при этом «выхлоп» от работы вот этой структуры был минимальный. То есть реально, когда я делал расследование по теме коррупции на Украине, я наткнулся на интересные цифры, что в 2020 году на деятельность НАБУ выделили почти миллиард гривен. А конфискации по уголовным делам, которые прошли в суде, по приговорам, были в 10 раз меньше, — сказал Прозоров.

Он назвал НАБУ проектом Соединенных Штатов. Прозоров утверждает, что после Майдана на Украине США предприняли «колоссальные усилия по созданию параллельной вертикали правоохранительной системы». По его мнению, США не позволяют украинским властям оказывать влияние на сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что НАБУ прекратило обнародовать аудиозаписи по делу предпринимателя Тимура Миндича в связи с негласной договоренностью между сторонами. В качестве аргумента бизнесмен привел факт освобождения из-под ареста следователей бюро и членов их семей.