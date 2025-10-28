Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 октября 2025 в 10:16

Украину предупредили о зиме, которая может стать решающей

Глава МИД Германии: предстоящая зима будет решающей для Украины

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грядущая зима может стать решающей для Украины, заявил в беседе с Handelsblatt министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, на Берлин «ложится особая ответственность» по помощи Киеву. В то же время он призвал союзников по НАТО оказать украинцам «решительную поддержку».

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться, — подчеркнул руководитель МИД ФРГ.

Ранее американские аналитики предположили, что Украину этой зимой ожидают серьезные испытания, связанные с отоплением и энергоснабжением. Из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры и финансовых трудностей домохозяйства могут остаться без тепла, а промышленность — столкнуться с остановками.

До этого политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что украинцев вместо газа зимой будет греть улыбка президента страны Владимира Зеленского. Эксперт отметил, что экономия тепла в связи с остановкой закачки энергоресурса в подземные хранилища страны является издевательством над народом.

Германия
Украина
зима
НАТО
