20 ноября 2025 в 14:49

Украине предрекли самую тяжелую зиму

Глава МИД Германии: предстоящая зима станет самой сложной для Украины

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Грядущий зимний период станет для Украины наиболее сложным испытанием, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза в Брюсселе. Он подчеркнул, что мероприятие проходит в решающий момент, когда вопрос предстоящих серьезных трудностей для Киева как никогда актуален, передает ТАСС.

Мы снова собираемся здесь в решающий момент. Каждый знает, что зима, которая ожидает Украину, будет самой сложной, — сказал Вадефуль.

Глава МИД ФРГ также напомнил о решении увеличить объем германской финансовой помощи на €3 млрд в 2026 году. Общая сумма поддержки со стороны Германии в этом периоде достигнет €12 млрд.

Ранее издание Politico отмечало, что предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с момента начала конфликта. Журналисты ссылались на три ключевых фактора: финансовый кризис, ситуация на фронте и уязвимость энергосистемы. По данным издания, бюджетные средства Украины могут закончиться уже к февралю следующего года.

