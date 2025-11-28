День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:27

Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды

Командование ВСУ бросило бойцов в Красноармейске без припасов и одежды

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Командование ВСУ бросило военнослужащих в окруженном Красноармейске (Покровске) практически без снабжения продовольствием, заявил пленный боец Виталий Кропивницкий. По его словам, переданным ТАСС, у него при себе была только летняя одежда.

Началась перестрелка, меня ранило гранатой. Взяли в плен ваши — дали медицинскую помощь, накормили, напоили. На позиции пробыл где-то 25 дней. Задача была — наблюдение, оборона. Нас было трое в окопе. Летняя одежда, было холодно, — рассказал украинец.

Ранее командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. Пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега. Оставшимся на украинской стороне сослуживцам он рекомендовал посчитать шансы на выживание и «принять верное решение».

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, его сослуживцы ходили по квартирам и грабили жилища.

Россия
ВСУ
бойцы
Снабжение
