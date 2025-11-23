Командиры ВСУ бросили солдат перед лицом смертельной угрозы

Командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области, рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев. По его словам, которые приводит ТАСС, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Командование от нас отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой. Мною было принято решение бросить автомат, бронежилет и податься в бега. Несколько часов я гулял по этому лесу, уклоняясь от дронов, — рассказал Шепелев.

Пленный отметил, что в какой-то момент вышел к дороге и стал идти в случайном направлении, пока не наткнулся на российских военных. Он подчеркнул, что по нему не стали открывать огонь, не применили никакого насилия и взяли в плен. Тем украинцам, кто продолжает воевать, Шепелев посоветовал посчитать шансы на выживание и принять верное решение.

Могу сказать, что в российском плену к вам отнесутся гуманно, вас не будут насиловать, морально не будут унижать, и это шанс для вас остаться целыми в этой войне, — заключил он.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища.