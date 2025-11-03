«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска

Украинская армия утратила контроль над Красноармейском в Донецкой Народной Республике, написал в Faceebok (деятельность в РФ запрещена) бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега. Он также обвинил Генштаб ВСУ в сокрытии реального положения дел на фронте.

По факту мы уже практически потеряли Покровск. И я сейчас не выдал какой-то большой тайны — россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени, — написал Дейнега.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины деблокировать Красноармейск закончатся провалом украинской армии на других участках фронта. По его мнению, украинские войска могут попробовать перебросить резервы с других направлений, но это не только не остановит продвижение ВС РФ, но и откроет путь российской армии под Харьковом и в Запорожской области.

Кроме того 1 ноября, ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР в районе около километра северо-западнее окраины Красноармейска. По данным Минобороны России, были ликвидированы все 11 человек.