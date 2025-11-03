Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:09

Опубликовано видео с уничтожением «мохнатых» танков ВСУ под Купянском

Появилось видео с уничтожением танков ВСУ с защитной обшивкой от БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Бойцы 68-й дивизии российской армии уничтожили бронетехнику ВСУ с защитной обшивкой, известных как «ежи», сообщил Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что объект покрыт ветками и листвой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ направили бронетехнику к Купянску и Оскол, чтобы облегчить положение своих блокированных в городе сил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили временные позиции украинской армии в городе Родинское в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500. Удар нанесли в момент, когда в зоне цели собралось больше всего военных ВСУ. Об ударах ВС РФ «Кинжалами» по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях стало известно утром 3 ноября.

Между тем ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Российская армия также поразила предприятия военной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса Украины.

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

