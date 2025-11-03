Появилось видео с ФАБ-500, «размазавшими» бойцов ВСУ в «заброшках» Минобороны сообщило об уничтожении временных баз ВСУ с помощью ФАБ-500

Воздушно-космические силы РФ уничтожили временные позиции украинской армии в городе Родинское в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500, сообщила пресс-служба Минобороны. Удар нанесли в момент, когда в зоне цели собралось больше всего военных ВСУ.

ВКС России уничтожили пункты временной дислокации подразделений 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины в заброшенных зданиях населенного пункта Родинское в ДНР, — сказано в сообщении.

Ранее ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Российская армия также поразила предприятия военной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса Украины.

Между тем российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в окруженный Купянск на бронетранспортерах НАТО. Несмотря на усиленную защиту техники, подразделения 68-й дивизии уничтожили несколько единиц бронетехники противника. Минобороны России эту информацию не комментировало. В ведомстве подчеркнули, что удары стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам в России.