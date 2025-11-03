Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:24

ВС России «вонзили» «Кинжалы» в украинские авиабазы

Минобороны подтвердило данные об ударах «Кинжалами» по авиабазам ВСУ

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. ВС РФ также поразили предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары стали ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты в России.

Нанесен групповой удар <…> гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» <…> по инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, — сказано в сообщении.

Сообщение об ударах ВС РФ «Кинжалами» по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях появилось утром 3 ноября. Источники уточнили, что целью стали украинские авиабазы.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в окруженный Купянск на бронетранспортерах НАТО. Несмотря на усиленную защиту техники, подразделения 68-й дивизии уничтожили несколько единиц бронетехники противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

