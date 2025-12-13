Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:46

Названа возможная причина крушения самолета в Подмосковье

«112»: авиакатастрофа в Подмосковье произошла из-за отказа двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Легкомоторный самолет мог разбиться на аэродроме Новинки в Подмосковье из-за отказа двигателя, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, авиакатастрофа произошла около часа назад.

Как пишет канал, первый пилот Андрей И. не пострадал, а у второго — Сергея М. — перелом ноги, он в сознании. Экстренные службы получили их координаты и продолжают вести поиски. По информации источника, связь с мужчинами нестабильная и у телефона садится батарея. Точное место авиакатастрофы пока не удалось установить.

Ранее сообщалось, что в Московской области на аэродроме Новинки разбился легкомоторный самолет. Он располагается недалеко от Серпухова, в районе деревни Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Новинки относится к аэродромам общего назначения.

До этого пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas выполнил межконтинентальный перелет с поврежденным крылом. Полет был вторым для данного воздушного судна после длительного пятилетнего простоя, связанного с модернизацией салона. Некоторые пассажиры также сообщали о проблемах с бортовой электросистемой.

самолеты
крушения
аэродромы
пилоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
ЕС предупредили о страшных последствиях аферы с активами России
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.