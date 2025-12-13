Названа возможная причина крушения самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет мог разбиться на аэродроме Новинки в Подмосковье из-за отказа двигателя, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, авиакатастрофа произошла около часа назад.

Как пишет канал, первый пилот Андрей И. не пострадал, а у второго — Сергея М. — перелом ноги, он в сознании. Экстренные службы получили их координаты и продолжают вести поиски. По информации источника, связь с мужчинами нестабильная и у телефона садится батарея. Точное место авиакатастрофы пока не удалось установить.

Ранее сообщалось, что в Московской области на аэродроме Новинки разбился легкомоторный самолет. Он располагается недалеко от Серпухова, в районе деревни Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Новинки относится к аэродромам общего назначения.

До этого пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas выполнил межконтинентальный перелет с поврежденным крылом. Полет был вторым для данного воздушного судна после длительного пятилетнего простоя, связанного с модернизацией салона. Некоторые пассажиры также сообщали о проблемах с бортовой электросистемой.