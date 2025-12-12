Самолет австралийской авиакомпании выполнил рейс с дырой в крыле Лайнер компании Qantas отстранили от полетов после обнаружения пробоины в крыле

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas выполнил межконтинентальный рейс с заметным повреждением крыла, сообщило издание PerthNow. Инцидент произошел на маршруте из Сиднея в Лос-Анджелес, где путешественники после посадки обнаружили пробоину.

Повреждение было замечено на левой стороне воздушного судна уже после благополучного приземления. Авиаперевозчик немедленно отстранил лайнер от дальнейшей эксплуатации для проведения тщательного техосмотра.

Представитель авиакомпании заявил, что инженеры приступили к замене поврежденного предкрылка. Эта работа необходима для того, чтобы самолет мог вернуться к выполнению регулярных рейсов.

Отмечается, что полет был лишь вторым для данного самолета после длительного пятилетнего простоя, связанного с модернизацией салона. Некоторые пассажиры также сообщали о проблемах с бортовой электросистемой во время перелета, однако авиакомпания не считает эту неисправность связанной с повреждением крыла.

