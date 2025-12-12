Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 19:45

Самолет австралийской авиакомпании выполнил рейс с дырой в крыле

Лайнер компании Qantas отстранили от полетов после обнаружения пробоины в крыле

Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas выполнил межконтинентальный рейс с заметным повреждением крыла, сообщило издание PerthNow. Инцидент произошел на маршруте из Сиднея в Лос-Анджелес, где путешественники после посадки обнаружили пробоину.

Повреждение было замечено на левой стороне воздушного судна уже после благополучного приземления. Авиаперевозчик немедленно отстранил лайнер от дальнейшей эксплуатации для проведения тщательного техосмотра.

Представитель авиакомпании заявил, что инженеры приступили к замене поврежденного предкрылка. Эта работа необходима для того, чтобы самолет мог вернуться к выполнению регулярных рейсов.

Отмечается, что полет был лишь вторым для данного самолета после длительного пятилетнего простоя, связанного с модернизацией салона. Некоторые пассажиры также сообщали о проблемах с бортовой электросистемой во время перелета, однако авиакомпания не считает эту неисправность связанной с повреждением крыла.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт был закрыт на восемь часов из-за зафиксированных радиолокацией запусков объектов с территории Белоруссии. По словам руководителя национального центра по управлению кризисами, проблема коснулась около 3 тыс. пассажиров и 28 авиарейсов.

Австралия
самолеты
перелеты
поломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч новых Lada Granta
Как выбрать подарок по гороскопу: для Крысы, Лошади, Собаки и других знаков
Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой
Стало известно, с кем Умеров тайно встречался в США
Как украсить стол на новый, 2026 год, чтобы символ года остался доволен
Бельгия одобрила долгосрочную заморозку российских активов
Том Круз остался без съемок фильма в космосе из-за Трампа
Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей
«Приехали большие чины»: подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ
Россиян предупредили об опасности одного ресторанного блюда
«Не стыдно было?»: Тихонов преподал урок истории «вякающему» шведу
Пьяный эксгибиционист выломал дверь и напугал студентов вуза
Мясников назвал тревожную причину онемения рук
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Общество

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.