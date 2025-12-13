Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:01

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье

Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области разбился легкомоторный самолет, сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел на аэродроме Новинки. На месте работают экстренные службы. Информация о причинах крушения и пострадавших уточняется.

Аэродром Новинки расположен недалеко от Серпухова, в районе деревни Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Он относится к аэродромам общего назначения.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за нарушения алгоритма запуска двигателя при взлете, то есть ошибки при запуске мотора. По другой версии, причиной может быть ошибка при подготовке к полету. Пилот получил серьезные травмы.

До этого самолет Cessna Skyhawk с инструктором Тейлор Дики и ее учеником, лейтенантом ВМС США Дэвидом Майклом Яном, потерпел крушение над озером Пончартрейн недалеко от Нового Орлеана. Воздушное судно исчезло с радаров вечером после вылета из аэропорта Галфпорт-Билокси, а позже поисковые службы нашли в воде обломки — подушку, сиденья и части конструкции.

Подмосковье
самолеты
крушения
аэродромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ по территории России
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.