Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье

В Московской области разбился легкомоторный самолет, сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел на аэродроме Новинки. На месте работают экстренные службы. Информация о причинах крушения и пострадавших уточняется.

Аэродром Новинки расположен недалеко от Серпухова, в районе деревни Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Он относится к аэродромам общего назначения.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson A350 мог упасть в Башкирии из-за нарушения алгоритма запуска двигателя при взлете, то есть ошибки при запуске мотора. По другой версии, причиной может быть ошибка при подготовке к полету. Пилот получил серьезные травмы.

До этого самолет Cessna Skyhawk с инструктором Тейлор Дики и ее учеником, лейтенантом ВМС США Дэвидом Майклом Яном, потерпел крушение над озером Пончартрейн недалеко от Нового Орлеана. Воздушное судно исчезло с радаров вечером после вылета из аэропорта Галфпорт-Билокси, а позже поисковые службы нашли в воде обломки — подушку, сиденья и части конструкции.