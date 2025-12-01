Самолет с женщиной-пилотом на борту и молодым лейтенантом рухнул в озеро

Самолет с женщиной-пилотом и лейтенантом ВМС разбился в Новом Орлеане

Управляемый женщиной-пилотом и американским военным самолет потерпел крушение в Новом Орлеане, пишет The New York Post. По предварительным данным, воздушное судно упало в озеро Пончартрейн.

30-летняя Тейлор Дики и ее ученик, которого позже опознали как 30-летнего лейтенанта ВМС Дэвида Майкла Яна, вылетели в понедельник из международного аэропорта Галфпорт-Билокси на самолете Cessna Skyhawk. Самолет пропал с радаров примерно в 18:30 в четырех милях к северу от аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане, — говорится в материале.

Береговая охрана сообщила, что через час после исчезновения судна поисковые группы заметили изменение цвета воды, а сотрудники департамента дикой природы и рыболовства Луизианы обнаружили подушку, сиденья и другие обломки, вероятно, оставшиеся от самолета.

Инструктор Дики имела высокую профессиональную подготовку. Военнослужащий проходил у нее курс для получения коммерческой лицензии пилота и должен был налетать еще 250 часов. Кто именно управлял самолетом в момент крушения, пока не установлено.

