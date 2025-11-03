Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:39

Командирами спецназа ВСУ стали офицеры-недоучки

РИА Новости: украинский спецназ «Дозор» возглавили офицеры-недоучки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командирами украинского спецназа «Дозор» в Харьковской области назначили офицеров, которые не закончили обучение в университетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В частности, речь идет об отряде специального назначения 10-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины.

В составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах, — говорится в сообщении.

Ранее командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин попытался переложить ответственность за потери личного состава на руководство других воинских подразделений. Бойцы были прикомандированы к иным частям, что позволило комбригу использовать эту ситуацию для снятия с себя ответственности.

До этого командира роты БПЛА Госпогранслужбы Украины Юрия Касьянова отправили в пехоту, а его подразделение расформировали. Это произошло после показаний Касьянова против руководства страны и президента Владимира Зеленского.

СВО
Харьковская область
ВСУ
Украина
