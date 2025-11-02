Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин предпринял попытку переложить ответственность за потери личного состава на руководство других воинских подразделений. Согласно информации, полученной ТАСС из российских силовых структур, военнослужащие бригады были прикомандированы к иным частям, что позволило комбригу использовать эту ситуацию для снятия с себя ответственности.

Фокин стал командиром бригады в середине октября на фоне назревавшего недовольства среди военнослужащих. Сразу же после назначения он пытался устроить на высокую должность свою супругу Юлию Фокину (Моисеенко), известную под позывным Мася.

Работа Фокина с супругой заключалась в путешествиях по украинским городам для встреч с политиками и чиновниками. После одной из таких поездок комбриг столкнулся с суровой реальностью — стало известно о значительном числе его военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести»\.

Родственники солдат требовали предоставления информации об их судьбе, однако комбриг не предпринял эффективных мер для установления истины. Он просто переложил ответственность на другие подразделения, не указав при этом конкретные номера частей, на которые возлагалась вина.

Таким образом, сложилась типичная ситуация с прикомандированными: при схеме, когда личный состав отправляется «в командировку», каждый из командиров может свалить вину на другого за утрату людей, — указали силовики.

На официальном аккаунте бригады было размещено заявление о том, что командование 125-й отдельной механизированной бригады не несет ответственности за военнослужащих, прикомандированных к другим подразделениям.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины при нападении на Курскую область не были приспособлены к боям на чужой территории. Украинские подразделения, задействованные в атаке на регион, испытывали серьезные проблемы из-за недостаточной подготовки личного состава.