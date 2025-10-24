Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 22:17

«Бросали на убой»: раскрыты причины провала ВСУ в Курской области

ТАСС: ВСУ оказались не готовы к автономным боевым действиям в Курской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины при нападении на Курскую область не были приспособлены к боям на чужой территории, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Собеседники агентства рассказали, что украинские подразделения, задействованные в атаке на регион, испытывали серьезные проблемы из-за недостаточной подготовки личного состава.

Источник в силовых структурах сообщил, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ жаловалось на небоеспособность новобранцев. Отмечается, что те не прошли необходимого адаптационного курса для автономных боевых действий, из-за чего украинская сторона понесла серьезные потери.

Очевидно, что не только 82-я бригада, а вся украинская группировка оказалась не готова к реалиям войны на чужой территории. Неподготовленный личный состав комбриг бросал сразу на убой, — подчеркнул представитель российских силовиков.

По словам собеседника, комбриг, который носит прозвище Буковинский мясник, пытался переложить ответственность за отступление из Курской области на младших офицеров. При этом после завершения операции он был повышен в должности, что, по мнению источника, характеризует подход командования ВСУ.

Ранее экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал, что цена действий армии в Курской области была чересчур высокой для Киева, а сама операция — «не слишком эффективной». Он акцентировал внимание на том, что российские войска не только пресекли прорыв, но и начали продвижение в Сумской области.

ВСУ
Курская область
потери
боеготовность
