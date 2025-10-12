Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском Командир погранслужбы Украины дал показания против Зеленского и был разжалован

Командира роты БПЛА Госпогранслужбы Украины Юрия Касьянова отправили в пехоту, а его подразделение расформировали после его показаний в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) против руководства страны и президента страны Владимира Зеленского. О расформировании военнослужащий сам сообщил в Telеgram-канале. Касьянов был ключевым свидетелем по делу компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго».

2 октября Касьянов дал показания в НАБУ и уже через день узнал о расформировании своего подразделения. Бывший командир сообщил, что он и его семья столкнулись с преследованием, потоками «компромата» в Сети и нападениями на их семейный бизнес, которые носят признаки «показательной расправы». Касьянов сообщил, что сейчас находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области, «в скотских условиях и фактически в положении арестованного».

Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей, — указал Касьянов.

Ранее на Украине ввели новые ограничения для СМИ. Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что цензура потребовалась для защиты чиновников и главы страны Владимира Зеленского от разоблачений. Эксперт подозревает, что Киев пытается скрыть возможные финансовые махинации руководства страны.