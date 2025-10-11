«Атакует СМИ»: стало известно, зачем Зеленский вводит цензуру в прессе Институт стран СНГ: Зеленский спасается от разоблачений с помощью цензуры

Украина движется по пути укрепления тоталитарного государства, вводя цензуру для защиты чиновников и главы страны Владимира Зеленского от разоблачений, заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости. По его мнению, новые ограничения для СМИ призваны затруднить борьбу с коррупцией и скрыть возможные финансовые махинации руководства страны.

Недавно член палаты представителей Конгресса США республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что Зеленский ежемесячно переправляет в один из банков в Саудовской Аравии $50 млн (4 млрд рублей. — NEWS.ru). Вряд ли кому-то на его месте понравилось бы раскрытие таких секретов. Ранее он пытался установить контроль над НАБУ и САП, чтобы некому было проводить расследования, но не получилось. Сейчас атакует СМИ, чтобы никто не рассказывал о результатах расследований, — сказал эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил о намерении президента США Дональда Трампа оказывать давление на украинского главу с акцентом на коррупционную проблематику. По его словам, указанный подход будет способствовать стимулированию переговорного процесса с Россией.

Кроме того, политолог и бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил о всеобъемлющей коррупционной составляющей в украинском государственном аппарате, где честная работа становится невозможной. По его данным, в финансовых махинациях участвуют все министерства и ведомства, а незаконные денежные средства поступают Зеленскому.