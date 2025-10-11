Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 20:30

«Атакует СМИ»: стало известно, зачем Зеленский вводит цензуру в прессе

Институт стран СНГ: Зеленский спасается от разоблачений с помощью цензуры

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global look press

Украина движется по пути укрепления тоталитарного государства, вводя цензуру для защиты чиновников и главы страны Владимира Зеленского от разоблачений, заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости. По его мнению, новые ограничения для СМИ призваны затруднить борьбу с коррупцией и скрыть возможные финансовые махинации руководства страны.

Недавно член палаты представителей Конгресса США республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что Зеленский ежемесячно переправляет в один из банков в Саудовской Аравии $50 млн (4 млрд рублей. — NEWS.ru). Вряд ли кому-то на его месте понравилось бы раскрытие таких секретов. Ранее он пытался установить контроль над НАБУ и САП, чтобы некому было проводить расследования, но не получилось. Сейчас атакует СМИ, чтобы никто не рассказывал о результатах расследований, — сказал эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил о намерении президента США Дональда Трампа оказывать давление на украинского главу с акцентом на коррупционную проблематику. По его словам, указанный подход будет способствовать стимулированию переговорного процесса с Россией.

Кроме того, политолог и бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил о всеобъемлющей коррупционной составляющей в украинском государственном аппарате, где честная работа становится невозможной. По его данным, в финансовых махинациях участвуют все министерства и ведомства, а незаконные денежные средства поступают Зеленскому.

Владимир Зеленский
коррупция
цензура
СМИ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута
МИД: Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ
Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России
Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале
Стало известно, как прошел прощальный матч Дениса Глушакова
В Раде предложили разместить ядерное оружие США на территории Украины
Гладков предупредил о перебоях с электричеством после обстрела ВСУ
Губерниев высмеял норвежского лыжника за слова о России
«Атакует СМИ»: стало известно, зачем Зеленский вводит цензуру в прессе
Забудьте о банках: эту капусту хозяйки маринуют без стерилизации
В Германии поставили Польшу на место после слов о «Северных потоках»
Украинку с почти миллионом долларов поймали на границе с Румынией
В Запорожской области прогремели девять взрывов
Раскрыты подробности загадочной смерти итальянского ученого в Москве
Жесткий штурм под Днепром, тысячи трупов: новости с фронтов СВО 11 октября
Военэксперт раскрыл судьбу ПВО Украины после беседы Зеленского и Трампа
Соседов усомнился в значимости Пугачевой для российской эстрады
Пенсии в России взлетят в 2026 году? Кому и на сколько повысят, сроки
Скандальная Нобелевка, историк-расчленитель на СВО: что будет дальше
В небе над Донецком прогремели мощные взрывы
Дальше
Самое популярное
Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.