Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского Политолог Дудаков: Трамп будет давить на Зеленского темой коррупции на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, акцентируя внимание на проблеме коррупции, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, данная мера поможет американскому лидеру простимулировать переговоры с Россией.

В США все больше и больше скандалов вспыхивает по поводу коррупции, связанной с осваиванием украинских траншей. Так называемая MAGA-фракция сторонников Трампа в Конгрессе продолжает поднимать эти вопросы и обвинять Зеленского в том, что он ворует деньги американских налогоплательщиков. Трамп же, я думаю, использует эту тему как рычаг давления на Киев. Условно говоря, он будет применять коррупционную историю против Зеленского, требуя от него пойти на переговоры с Россией, — подчеркнул Дудаков.

Он отметил, что для Трампа представляет сложность стремление оказывать давление на всех участников кризисных ситуаций. По мнению политолога, американскому лидеру пока не удается найти эффективный рычаг воздействия на Россию.

Трамп сейчас пытается поднять тему [ракет] Tomahawk, и это попытка задействовать что-то в нашу сторону. В остальном же ему пока нет смысла свергать украинскую власть, если можно использовать тему коррупции как рычаг давления, — заключил Дудаков.

Военный аналитик Сергей Полетаев заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с Зеленским могут стать концом для нынешнего правительства Украины. По его словам, требования Москвы, такие как отказ Киева от вступления в НАТО и прекращение давления на русскоязычное население, напрямую угрожают основам украинской государственности.