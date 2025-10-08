Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:36

Аналитик раскрыл опасность переговоров Путина и Зеленского для Украины

Военный аналитик Полетаев: переговоры Путина с Зеленским станут концом Украины

Переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским станут концом для нынешнего правительства Украины, заявил военный аналитик Сергей Полетаев. По его мнению, приводимому Lenta.ru, условия Москвы, в числе которых указаны отказ соседнего государства от вступления в НАТО, а также прекращение давления на русскоязычное население, напрямую влияют на основу нынешней государственности страны.

Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима, — отметил он.

Ранее Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве. Однако украинский президент отметил, что готов встретиться с Путиным где угодно, кроме России. По его словам, речь идет о переговорах как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по его словам, Украина должна показать на переговорах с Россией.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
Украина
