«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:47

Экс-депутат Рады раскрыл суть коррупционной системы Украины

Экс-депутат Царев заявил, что абсолютно весь госаппарат Украины коррумпирован

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весь госаппарат Украины пронизан коррупцией, и работать в нем честно просто невозможно, сказал NEWS.ru политолог и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, в махинациях сейчас задействованы все министерства и прочие ведомства, а украденные деньги стекаются к президенту Владимиру Зеленскому.

Начальник районной налоговой сдает деньги областному, областной сдает деньги начальнику налоговой Украины, тот передает их людям, которые вокруг Зеленского собирают кассы. И вот такая же система не только по налоговой, но и по таможне, по прокуратуре, по милиции, по Госкомзему, по областным администрациям, по военным, — пояснил собеседник.

По словам Царева, эта система была выстроена еще в годы президентства Петра Порошенко. С того времени она не изменилась.

Это машина, которая пропускает, прокачивает через себя государственные, бюджетные деньги и генерирует из них уже некий коррупционный, наворованный поток, — рассказал Царев.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) выяснил, что семья бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова владеет квартирами и виллами в США. В общей сложности в их распоряжении восемь объектов элитной недвижимости.

Украина
коррупция
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Иноагента Гозмана заочно арестовали за призывы к терроризму
Пассажирский паром и сухогруз под панамским флагом столкнулись в Босфоре
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.