Экс-депутат Рады раскрыл суть коррупционной системы Украины

Весь госаппарат Украины пронизан коррупцией, и работать в нем честно просто невозможно, сказал NEWS.ru политолог и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, в махинациях сейчас задействованы все министерства и прочие ведомства, а украденные деньги стекаются к президенту Владимиру Зеленскому.

Начальник районной налоговой сдает деньги областному, областной сдает деньги начальнику налоговой Украины, тот передает их людям, которые вокруг Зеленского собирают кассы. И вот такая же система не только по налоговой, но и по таможне, по прокуратуре, по милиции, по Госкомзему, по областным администрациям, по военным, — пояснил собеседник.

По словам Царева, эта система была выстроена еще в годы президентства Петра Порошенко. С того времени она не изменилась.

Это машина, которая пропускает, прокачивает через себя государственные, бюджетные деньги и генерирует из них уже некий коррупционный, наворованный поток, — рассказал Царев.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) выяснил, что семья бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова владеет квартирами и виллами в США. В общей сложности в их распоряжении восемь объектов элитной недвижимости.