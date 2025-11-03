Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:35

НАТО пристыдили за «магическое мышление» в украинском вопросе

AC: страны НАТО обсуждают рискованные предложения по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В НАТО обсуждают опасные сценарии поддержки Украины, сообщает редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер. По его мнению, звучат предложения установить бесполетную зону над страной и сбивать российские самолеты, заходящие в ее воздушное пространство. Аналитик призвал Запад к отказу от «магического мышления».

Чиновникам США и НАТО следует отказаться от магических иллюзий о победе Украины над Россией и принять реальность, какой бы неприятной она ни была. <…> Москва в конечном итоге победит, — подчеркнул Карпентер.

Аналитик отметил, что курс НАТО провоцирует на прямой вооруженный конфликт с Россией. Подобный исход приведет к третьей мировой войне, считает он. Карпентер призвал Североатлантический альянс к немедленному пересмотру отношений с Москвой.

Лидерам США и американскому народу необходимо отказаться от своей склонности видеть мир таким, каким мы хотели бы его видеть. Вместо этого мы должны принять реализм и сдержанность, разрабатывая разумную политику взаимодействия с миром таким, какой он есть, — заключил он.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Россия обладает абсолютным правом на обеспечение своей безопасности. По ее словам, военная спецоперация на Украине стала следствием размещения военнослужащих и ракетных систем НАТО вблизи границ РФ.

