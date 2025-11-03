Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 ноября

В ночь на понедельник, 3 ноября, Telegram-канал SHOT проинформировал, что в Саратовской области отмечаются попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Канал со ссылкой на местных жителей пишет, что в Саратове и Энгельсе звучат сирены воздушной тревоги и работают системы противовоздушной обороны. Министерство обороны РФ пока не дало официальных комментариев по этому поводу.

По предварительным данным SHOT, в ходе отражения налета уже уничтожено несколько воздушных целей. Согласно информации, полученной каналом от жителей, мощные взрывы в ночном небе начали раздаваться приблизительно в час ночи.

SHOT уточнил, что звуки пролета беспилотников и хлопки работы ПВО также фиксируются жителями Балаковского и Калининского районов области. Официальные данные о возможных последствиях атаки пока не поступали.

Кроме того, в ночь на 3 ноября режим беспилотной опасности был объявлен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — написал Меняйло.

Глава республики добавил, что в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Также угрозу атаки БПЛА объявляли в Дагестане и Саратовской области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотника в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, в том числе акватории Черного и Азовского морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 39 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, 32 — над территорией Краснодарского края, 26 — над территорией Крыма, 20 — над территорией Брянской области. По девять дронов ликвидировано над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. Шесть беспилотников сбито над Липецкой областью, пять — над Воронежской областью, три — над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два БПЛА уничтожено на подлете к Белгородской, Курской и Тульской областям, уточнили в Минобороны.

Два иностранных гражданских судна оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его информации, обошлось без жертв и пострадавших. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет», — отметили в оперштабе.

Уточняется, что обломки БПЛА были обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Так, фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах повреждены окна.

До этого оперативный штаб региона сообщил, что в результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием», — указано в сообщении.

