02 ноября 2025 в 08:23

Средства ПВО сбили за ночь в небе над Россией 164 БПЛА ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО в ночь на 2 ноября ликвидировали более 160 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, в том числе акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Так, 39 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, 32 — над территорией Краснодарского края, 26 — над территорией Крыма, 20 — над территорией Брянской области. По девять дронов ликвидировано над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями.

Шесть беспилотников сбито над Липецкой областью, пять — над Воронежской областью, три — над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два БПЛА уничтожено на подлете к Белгородской, Курской и Тульской областям, уточнили в Минобороны.

Ранее власти Башкирии объявили режим беспилотной опасности на всей территории республики. Информация об угрозе появилась 2 ноября около пяти часов утра мск. В это же время Росавиация закрыла небо над Уфой, международный аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты.

