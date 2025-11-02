Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:46

Режим беспилотной опасности объявили на территории Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Башкирии объявили режим беспилотной опасности на всей территории республики, сообщается в Telegram-канале местного госкомитета по чрезвычайным происшествиям. Информация об угрозе появилась 2 ноября около пяти часов утра по московскому времени.

Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях, — говорится в сообщении.

В это же время Росавиация закрыла небо над Уфой. Как заявил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко, для обеспечения безопасности полетов в международном аэропорту введен временный запрет на прием и выпуск самолетов.

Ранее в Новороссийске была объявлена угроза атаки БПЛА. Глава муниципального образования Андрей Кравченко отметил, что городские службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.

До этого в Приморском крае запретили публиковать кадры с последствиями атак дронов. Под запрет подпали любые видео и снимки, на которых можно распознать место падения, траекторию полета, последствия удара, а также расположение военных объектов и систем ПВО.

