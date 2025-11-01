Еще в одном российском регионе запретили публиковать кадры с БПЛА В Приморском крае запретили публиковать кадры с последствиями атак БПЛА

В Приморском крае запретили публиковать кадры с последствиями атак БПЛА, сообщила пресс-служба краевого правительства. Под запрет попали любые видео и снимки, на которых можно распознать место падения, траекторию полета, последствия удара, а также расположение военных объектов и систем ПВО.

В Приморье официально ввели запрет на публикацию в интернете информации о возможных последствиях атак беспилотников. Речь о любых деталях атак БПЛА: месте падения, траектории полета, последствиях удара, а также о расположении наших военных объектов и систем ПВО, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что публикация подобной информации помогает ВСУ корректировать новые удары и генерировать фейковые новости. Штрафы за нарушение запрета обещают ввести в ближайшее время. При обнаружении БПЛА жителей призывают не вести съемку, не обсуждать детали в комментариях или чатах и немедленно сообщать по номеру 112.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о запрете на публикацию информации, фото, видео и сообщений о последствиях терактов и атак украинских дронов в регионе. Ограничения также касаются информации о дислокации военных, местах расположения систем противодействия дронам, расположении критически важных объектов.