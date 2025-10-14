Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:49

В российском регионе запретили публиковать данные о терактах и работе ПВО

Глава Дагестана Меликов запретил публикации о терактах и работе ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о запрете на публикацию информации, фото, видео и сообщений о последствиях терактов и атак украинских дронов в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики. Ограничения также касаются информации о дислокации военных, местах расположения систем противодействия дронам, расположении критически важных объектов.

Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти России и на официальную информацию, публикуемую этими органами, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в регионе ввели запрет на публикацию данных, фото и видеоматериалов, связанных с атаками дронов Вооруженных сил Украины и работой ПВО. По его словам, ограничение затронет СМИ и местные паблики.

Администрация Ростовской области также запретила снимать атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Кроме того, жителям запретили публиковать такой контент в Сети. Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал соответствующий указ.

