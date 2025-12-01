Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане

Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане Меликов: в Дагестане предотвратили атаку украинских беспилотников

Атака украинских БПЛА предотвращена в дагестанском Каспийске, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов. По его словам, цели были сбиты. На месте ЧП работают оперативные службы.

Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска, — отметил он.

Ранее в Сети появились кадры с последствиями мощного взрыва, прогремевшего в дагестанском Каспийске. На опубликованном видео можно увидеть, как очевидцы идут к месту происшествия, во дворе валяются обломки. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и 7 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.