22 декабря 2025 в 11:01

В России заявили о яичном изобилии

Минсельхоз: производство яиц в России за 11 месяцев 2025 года выросло на 6,5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский внутренний рынок обеспечен куриными яйцами с избытком, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Там отметили, что производство закрывает потребности как потребителей, так и предприятий переработки. Так, производство яиц за 11 месяцев на 6,5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, составив 37 млрд штук.

В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией, — подчеркнули в министерстве.

По состоянию на 17 декабря отпускные цены на яйца первой категории у производителей в среднем составляют 64,7 рубля за 10 штук, второй категории — 48,9 рубля. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рентабельность производства яиц в России по итогам января — сентября 2025 года снизилась до 5,5%. Это почти в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 38,81%. При этом объем продаж за девять месяцев увеличился на 10%.

До этого стало известно, что РФ по итогам нового сельскохозяйственного сезона имеет высокие шансы удержать первое место в мировом экспорте подсолнечного масла. Ключевым фактором станет сохранение урожая подсолнечника на уровне прошлого года при ожидаемом снижении сбора на Украине.

