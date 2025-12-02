Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:48

России прогнозируют лидерство в экспорте одного популярного продукта

«Агроэкспорт»: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту подсолнечного масла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия по итогам нового сельскохозяйственного сезона имеет высокие шансы удержать первое место в мировом экспорте подсолнечного масла, заявил глава центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в беседе с ТАСС. По его мнению, ключевым фактором станет сохранение урожая подсолнечника на уровне прошлого года при ожидаемом снижении сбора на Украине.

В сезоне-2025/26 у России есть все возможности сохранить лидирующую позицию в структуре мирового экспорта подсолнечного масла в силу того, что урожай подсолнечника в нашей стране будет на уровне прошлого года, в то время как на Украине, у другого ключевого игрока рынка, ожидается просадка валового сбора семечки до многолетнего минимума, — пояснил Ильюшин.

Согласно оценке Масложирового союза, отгрузки растительных масел из страны в сезоне-2025/26 увеличатся примерно на 18%. В предыдущем периоде экспорт этой продукции составил почти 7,22 млн т, а основными покупателями выступили Индия, Китай и Иран.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев добавил, что на внешние рынки традиционно отправляется около 70% всего произведенного в РФ растительного масла. Он отметил, что внутреннее потребление растет незначительно, поэтому увеличение производства масличных культур напрямую ведет к росту экспорта переработанной продукции.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Всемирного банка и Минсельхоза Украины сообщали, что мировые цены на подсолнечное масло достигли наивысшего значения за последние три года, продемонстрировав значительный рост в октябре. Как показало исследование, стоимость тонны продукта достигла $1357 (105 438,9 рубля).

